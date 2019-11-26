هل يمكن الاعتراض على دعم حساب المواطن عبر التطبيق؟

المواطن - الرياض

أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم عبر تطبيق البرنامج الذكي.

وقال حساب المواطن: إنه لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق وبالإمكان تقديم اعتراض مالي من خلال التوجه إلى الحساب عبر البوابة الإلكترونية (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر).

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر 2019).

ودعا حساب المواطن راغبي التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.