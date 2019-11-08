هل يمكن للمسجون التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار رجل يريد التسجيل في البرنامج، ولكنه دخل السجن لفترة فهل يمكنه الحصول على الدعم؟

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين، مساء اليوم الجمعة: إنه لا يمكن للسجين التسجيل في البرنامج؛ حيث إنه من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا، ولكن يمكن للزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار “عائل الأسرة مسجون”، ولا يتم إضافة الزوج، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرين بتاريخ 10 نوفمبر.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا)، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.