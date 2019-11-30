هل يمكن لمن تجاوز دخله 4 آلاف التسجيل في سند الزواج؟

المواطن - الرياض

حدد برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الضوابط والشروط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج، لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب، ومنها شرط الدخل، حيث يشترط البرنامج ألا يزيد الدخل عن 4 آلاف ريال للتسجيل في البرنامج.

شروط الأهلية:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان للزواج في وقت سابق إنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.