هل ينتقل إبراهيموفيتش إلى ميلان؟

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي حقيقة اقتراب مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من الانضمام إلى صفوف نادي ميلان خلال الميركاتو الشتوي.

وكان مفوض الدوري الأميركي، دون جاربر، قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن إبراهيموفيتش على أعتاب التوقيع مع ميلان الإيطالي، حيث ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس، في شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن نادي ميلان ينكر وجود أي اتصال مع إبراهيموفيتش خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم السويدي غير واضح حتى الآن.

وأوضحت أنه لكن لا يمكن استبعاد فرضية انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان هذا الموسم، مشددة على أن الصفقة قد تحدث لأن انضمامه إليه سيكون بشكل مجاني، كما أن مهاجمي الروسونيري لا يؤدون بشكل جيد هذا الموسم.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء والخسارة في 6 مواجهات.