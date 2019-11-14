هند الزاهد : المرأة السعودية جديرة بالمسؤوليات

المواطن - الأحساء

استضاف نادي الأحساء الأدبي وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، في محاضرة قيمة أدارتها الإعلامية ميسون أبو بكر، مساء أمس الأربعاء، وحضرها جمع كبير من مثقفي ومثقفات الأحساء.

وتحدثت الزاهد عن تمكين المرأة في المملكة بشكل عام وفي الخدمة المدنية بشكل خاص، وقالت إن تمكين المرأة وفق رؤية 2030 وزيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية يأتي تتويجًا لما نصت عليه أهداف رؤية 2030 ووفق استراتيجية وزارة الخدمة المدنية التي تقوم على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في شتى المجالات.

منجزات تمكين المرأة:

وأضافت أن تمكين المرأة يعزز من تمكين الرجل فالجميع شركاء في التنمية ولن يأخذ أحد دور الآخر، مشيرةً إلى أن من أبرز المنجزات لتمكين المرأة في القطاع العام إعطاء مرونة وتيسير أكثر في مرحلة التوظيف، حيث أصبح بالإمكان شغل موظفتين للوظيفة نفسها، ومنح الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوماً توزعها حسب الحاجة، وأيضاً تطوير خطط التعلم والتطوير للمرأة بحيث يتم تدريب القيادات الحالية والواعدة لشغل المناصب القيادية، وتطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل إمكانية العمل بالدوام الجزئي.

وضمن منجزات تمكين المرأة، تعديل الإجازات الخاصة بها وتعزيز دورها القيادي، حيث طورت وزارة الخدمة المدنية استراتيجيتها وحدثت أدوارها الرئيسية وبرامجها التنفيذية تتويجًا لما نصت عليه متطلبات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، مضيفةً أن الوزارة تسعى لزيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب الوظيفية القيادية.

مبادرات:

ولفتت إلى أنه تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام وذلك من خلال إنشاء وكالة تمكين المرأة، وتندرج تحت هذه الوكالة عدد من المبادرات ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي والمجتمعي، فالمرأة السعودية جديرة بما يسند لها من مسؤوليات ولديها حس وطني عالٍ؛ ما يجعلها منتجة في أي مكان من أماكن العمل.

وأشارت الزاهد إلى أن الارتباط بأهداف روية المملكة 2030 تقتضي خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح وتطوير رأس المال وإتاحة الفرص للجميع وجذب المواهب وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة وتمكين اندماج ذوي الإعاقة، وفي المحصلة النهائية زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.

وفي نهاية المحاضرة فتح باب النقاش والأسئلة وأجابت المحاضرة عن الأسئلة، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري هند الزاهد ومديرة الأمسية الإعلامية ميسون أبو بكر وقدم شكر مثقفي ومثقفات الأحساء للمحاضرة على تلبيتها دعوة النادي.