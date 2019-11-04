هولندا تعترف بقتل 70 شخصًا في العراق بينهم دواعش ومدنيون

المواطن - متابعة

ذكرت وزارة الدفاع الهولندية يوم الاثنين أن ضربة جوية هولندية استهدفت ما يُعتقد أنها منشأة لتصنيع المتفجرات تابعة لتنظيم داعش في شمال العراق في 2015 أودت بحياة نحو 70 شخصًا، بينهم مدنيون ومقاتلون من التنظيم المتشدد.

وبحسب رويترز لم يسبق أن قدمت الحكومة الهولندية تقديرًا مفصلًا لعدد القتلى في الحويجة قرب مدينة كركوك.

وقالت وزيرة الدفاع آنا بيلفيلد شوتين في رسالة للبرلمان إن قنبلة أسقطتها مقاتلة إف-16 هولندية كانت تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة في ليل الثاني من يونيو حزيران، ”أوقعت نحو 70 قتيلًا بينهم مقاتلون من داعش“.

وجاء في الرسالة أنه لم يتضح على وجه التحديد عدد المدنيين الذين قُتلوا، لكن عدد الضحايا كان أعلى مما كان متوقعًا في الغارة الليلية لأسباب منها سلسلة انفجارات لمواد ناسفة مخزنة في المبنى.