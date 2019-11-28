هيئة الترفيه تحتفي بـ #الهلال وسط حضور جماهيري مكثف

المواطن - محمد سمعه

تحتفي الهيئة العامة للترفيه بنادي الهلال اليوم الخميس، وذلك بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم الأحد الماضي.

ويُحيي الحفل الفنانون” رابح صقر، الإماراتي حسين الجسمي، راشد الفارس، ماجد المهندس”.

من ناحية أخرى، كرّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رؤساء نادي الهلال السابقين ورجاله على مسرح محمد عبده مستقبل حفل الهلال في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

وحضر تكريم رؤساء ورجال الهلال السابقين كل من: “الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، الأمير خالد بن محمد، رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي”.

كما شهد التكريم حضور كل من النجم الليبي طارق التائب والنجم محمد الشلهوب واللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال الأسبق وفهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.