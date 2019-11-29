هيئة الرياضة: أرامكو شريك أساسي لكأس الدرعية للتنس

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة توقيع اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية، لتصبح بموجبه شريكًا أساسيًّا لبطولة كأس الدرعية للتنس، في شراكة تُعد الأكبر بتاريخ بطولات التنس في المملكة.

وتأتي هذه الرعاية لأكبر بطولات التنس التي تُقام لأول مرة بالمملكة، لما تتمتع به أرامكو السعودية من تاريخ طويل في دعم برامج ومبادرات المواطنة في المملكة، وذلك من خلال إسهامها في دعم المجتمعات التي تعمل فيها.

وتابع بيان هيئة الرياضة: “تسعى أرامكو لتسخير إمكاناتها وطاقاتها من خلال مجموعة واسعة من البرامج بغية إحداث فارق حقيقي في قدرة الأفراد على تحقيق مستقبل ناجح لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية”.

وتنطلق مباريات كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية من أفضل اللاعبين في العالم للتنافس على لقب النسخة الأولى من البطولة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.

ويستضيف ملعب “الدرعية أرينا” منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس، والذي تم بناؤه خصيصًا لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية بالرياض، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.