هيئة الرياضة تُحيل قضية آل مغني للنيابة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن نتائج التحقيقات مع العضو السابق لنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني، مؤكدة إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد وجه باتخاذ إجراءات عاجلة حيال أزمة تصريحات آل مغني، التي أطلقها عبر وسائل الإعلام.

وجاء بيان الهيئة كالتالي: “عليه تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح بأن الإدارة القانونية قامت بالتواصل مع العضو السابق لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما تضمنه تصريحه، وإمهاله الفترة الكافية لتقديمها بحسب طلبه، إلا أنه لم يقدم أي مستند بهذا الخصوص”.

وتابع: “علاوة على ذلك فقد تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة ذات الصلة بالعملية الانتخابية لنادي النصر، وتبين عدم وجود أي خطاب أشار إلى اسمه أو حمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها”.

وأضاف: “وحيث تبدي الهيئة رفضها التام التساهل في إطلاق الاتهامات التي لا تستند إلى دليل، أو محاولة جعل التنافس الرياضي مسوغًا لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة، دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة”.

واختتمت الهيئة العامة للرياضة بيانها قائلة: “وعليه فقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص”.