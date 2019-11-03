هيئة السوق المالية توافق على طرح أرامكو للاكتتاب

هيئة السوق المالية توافق على طرح أرامكو للاكتتاب

2019/11/03
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وسيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.


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