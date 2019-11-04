هيئة المدينة تدرب 100 من منسوبيها على التعامل مع السائح

هيئة المدينة تدرب 100 من منسوبيها على التعامل مع السائح

2019/11/04
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نظم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس، برنامج بعنوان “مهارات التعامل مع السائح”، الذي أقيم في المدينة المنورة ومحافظتي العلا وينبع بحضور (١٠٠) متدرب من منسوبي الهيئة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية للتعامل مع السائح لكافة الأعضاء والمرشدين في مختلف المراكز التوجيهية والميدانية. ويأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطبيق ميثاق تعاون برنامج “التعامل مع السائح”.


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