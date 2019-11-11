هيجواين يقترب من تجديد عقده

المواطن - محمد سمعه

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب اليوفي، بات قريبًا من تجديد عقده مع السيدة العجوز.

وتحدث باراتيتشي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلًا: هيجواين يؤدي بشكل جيد مع اليوفي وهو دائمًا واحد من أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم، وهيجواين دائمًا يُظهر رغبته بالبقاء مع اليوفي.

وتابع باراتيتشي: هيجواين أصبح قريبًا من تجديد العقد كما ذكرت، رغم أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن.

وفي سياق آخر، يبدو أن هناك كارثة ستُلاحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد خروجه غاضبًا من مباراة ميلان التي أُقيمت أمس الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

ومن المعروف في قوانين الدوري الإيطالي أن اللاعب الذي يخرج غاضبًا ثم يتجاهل الذهاب للفحص في لجنة المنشطات قد يواجه خطر الإيقاف لمدة عامين، وهو ما فعله رونالدو بعد مباراة الأمس أمام ميلان.

وكان الإيطالي أنطونيو كاسانو، نجم ميلان وروما الإيطالي السابق، قال بأنه فعل نفس تصرف رونالدو، لكنه انتبه لوجود لجنة المنشطات فعاد سريعًا لأرض الملعب تجنبًا للإيقاف.

وكشف المدرب الإيطالي ماورويسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، سر غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث قال: في مباراة يوفنتوس وميلان، كريستيانو رونالدو قدم جهدًا رائعًا، ولكنني شعرت أنه ليس في يومه ولهذا قمت باستبداله، أنا أتفهم سر غضبه؛ كونه يريد الاستمرار لمصلحة الفريق، ولكنني قمت بما هو مناسب.

وكان نادي يوفنتوس هزم ميلان بهدف دون رد، سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة.