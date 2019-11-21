هيفاء حسين وحبيب غلوم يرزقان بتوأم

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أعلن الفنان والدكتور حبيب غلوم خبر ولادة زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين توأمًا ولدًا وبنتًا.

ونشر غلوم مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيه: “اللهم لك الحمد والشكر دائمًا، أول شيء قولوا ما شاء الله، رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهما سلطان وجواهر”.

وأضاف غلوم أن سبب التسمية جاء “تيمنًا بسمو الشيخ سلطان القاسمي وحرمه الشيخة جواهر، وذلك لما لهم من أيادٍ بيضاء علينا نحن أبناء الإمارات، خاصة الفنانين والمثقفين”.

اللهم لك الحمد رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور #سلطان_بن_محمد_القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة #جواهر_بنت_محمد_القاسمي لما لهم من فضل علينا وهذا أقل شي نقدمه لهم🌹@hhshkdrsultan@haifaahussain1@royalh4wc pic.twitter.com/fzOlHBawuF — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) November 19, 2019