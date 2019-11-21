هيفاء حسين وحبيب غلوم يرزقان بتوأم

هيفاء حسين وحبيب غلوم يرزقان بتوأم

2019/11/22
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - متابعة

أعلن الفنان والدكتور حبيب غلوم خبر ولادة زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين توأمًا ولدًا وبنتًا.

ونشر غلوم مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيه: “اللهم لك الحمد والشكر دائمًا، أول شيء قولوا ما شاء الله، رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهما سلطان وجواهر”.

وأضاف غلوم أن سبب التسمية جاء “تيمنًا بسمو الشيخ سلطان القاسمي وحرمه الشيخة جواهر، وذلك لما لهم من أيادٍ بيضاء علينا نحن أبناء الإمارات، خاصة الفنانين والمثقفين”.

 

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