واتساب يطلق خاصية كتالوج التسوق.. هذه أهم مزاياه

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق واتساب خاصية “كتالوج”، ما يتيح لمستخدميه التعرف على أوصاف منتجات الشركات وعرض الأسعار والتسوق عبر التطبيق.

وتعمل هذه الميزة الجديدة بشكل فعال كواجهة متنقلة للمؤسسات على الأجهزة المحمولة، وبالتالي يمكن تشغيلها دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية.

ويتعين على المستخدم زيارة خيار الكتالوج في إعداد التطبيق، وإضافة المعلومات الخاصة به وتحميل الصور، بما في ذلك الوصف ورمز المنتج والسعر.

وعند إرسال عناصر الكتالوج للعملاء في رسالة دردشة عادية، يمكن لمالك النشاط التجاري النقر لإرسال عنصر معين من كتالوجه الذي يتضمن جميع المعلومات اللازمة للعميل.