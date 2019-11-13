واتساب يطلق وظيفة جديدة للشركات الصغرى

المواطن - متابعة

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب، عن إطلاق وظيفة جديدة للشركات الصغرى، مثل المقاهي، والمتاجر المختلفة لتقديم عروضها.

وأوضح تطبيق واتساب أن وظيفة الكتالوج “Catalog” الجديدة تغني أصحاب الأعمال عن إرسال الرسائل، والصور، والمعلومات عن خدماتهم أو عروضهم.

وبإنشاء المستخدم كتالوجًا جديدًا في واتساب، سيتمكن العملاء من مشاهدة المعلومات عن المنتجات والخدمات في تطبيق التراسل الفوري مباشرةً، ولن تكون هناك حاجة لإحالة العملاء المحتملين إلى موقع ويب الشركة أو التاجر.

وليتمكن المستخدم من إنشاء كتالوج فإنه يحتاج إلى تطبيق Whatsapp Business المتوفر للأجهزة المحمولة العاملة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وأكدت الشركة، توفر وظيفة الكتالوج بعد، في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وألمانيا، والبرازيل.