واشنطن تكرم رهائن احتجزتهم إيران في السفارة الأمريكية قبل 40 عامًا

المواطن - متابعة

كرمت الولايات المتحدة عددًا من الرهائن الذين احتجزتهم إيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران قبل 40 عامًا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في بيان لها عبر تويتر : اليوم نحيي الذكرى الأربعين للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران.

وتابعت السفارة : إننا نكرم اليوم أكثر من 50 أمريكيًا من الرهائن السابقين الذين احتجزوا من قبل النظام الإيراني على خدمتهم وتضحيتهم، وسوف نتذكر دائمًا الشجاعة التي أظهرها جميع الرهائن السابقين وأسرهم.

والمعروف أن أزمة رهائن إيران هي أزمة دبلوماسية حدثت بين إيران والولايات المتحدة عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب المتشددين في إيران السفارة الأمريكية بطهران، دعمًا للثورة الإيرانية واحتجزوا 52 أمريكيًا من سكان السفارة كرهائن لمدة 444 يومًا من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981.