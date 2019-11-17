والد الطالب المطعون في شرورة : لا أعلم عن خلافات سابقة

المواطن - حسن عسيري - علي الصقري - شرورة

كشف والد الطالب خالد حمد محمد النهدي، الذي قتل صباح أمس الأحد في مدرسة أبي هريرة المتوسطة بحي الفهد بمحافظة شرورة، طعنًا على يد زميل له في فناء المدرسة، بعد مشاجرة وقعت بينهما، تفاصيل جديدة عن الحادث.

وقال والد الضحية في تصريحات إلى “المواطن“: إن ابنه يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس بالصف الثالث المتوسط، موضحًا أن المشاجرة وقعت في فناء المدرسة عند الساعة 11.30 من صباح أمس الأحد، وأنه لا يعلم عن أي خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.

من جهة أخرى، قال قائد المدرسة هاشم الحامضي: إن الطالب- رحمه الله- كان من الطلاب المتميزين بالمدرسة خلقًا وأدبًا ومن الطلاب المتفوقين دراسيًّا، متابعًا أن جميع المعلمين بالمدرسة يثنون على خالد.

وقال: إن الحزن خيّم علينا جميعًا؛ فقد فقدنا أحد أبنائنا المتميزين، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، كما أعرب عن أحرّ التعازي والمواساة لأسرة الطالب وأسرة المدرسة جميعًا من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.