والد نيمار ينهي جدل عودته لبرشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من التفاوض مع مسؤولي برشلونة الإسباني من أجل عودة نجله إلى صفوف البارشا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وعلق والد نيمار خلال تصريحاته لصحيفة سبورت: “أنا في البرازيل ولن أتحرك من هنا”، مشددًا في الوقت ذاته أن نجله سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه ليس مستعدًّا للسفر إلى برشلونة الإسباني.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة خلال مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ضد نظيره النيجيري، ويغيب على إثرها حتى الآن.

وكان نيمار قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يفشل انتقاله إلى البارشا؛ نظرًا لمغالاة النادي الفرنسي.

وأثار نيمار الجدل مرة أخرى، بعدما ظهر وتواجد في مدينة برشلونة، السبت الماضي، لتشير بعض الأنباء إلى اقترابه من العودة من جديد إلى الفريق الكتالوني.