ورشة عمل للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة بالملز
ينظمها مركز تأهيل الإناث

ورشة عمل للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة بالملز

2019/11/12
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أقام مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل بعنوان (توحيد إجراءات العمل لقسم الخدمات الاجتماعية)، قدمتها الأخصائية الاجتماعية سارة دغريري.

وتهدف الورشة التي استمرت يومين للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الإعاقة، متضمنةً عرضاً مرئياً وشرحاً للهيكل التنظيمي لإدارة الخدمات الاجتماعية وماهية المتابعة الاجتماعية التي تحسن مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومتابعة الخطة العلاجية للحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي، وشرح التأهيل المجتمعي باستخدام الاستمارات الخاصة، وتبيان دور الأخصائي الاجتماعي في الإرشاد الأسري وحل المشكلات داخل إطار الأسرة.

 

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