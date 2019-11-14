وزارة الاتصالات تطلق برنامج المصدر المفتوح

المواطن - واس

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم إطلاق برنامج متكامل للمصدر المفتوح (مصدر)، أحد أهم المبادرات الإستراتيجية في إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التحوّل الوطني 2020. ويهدف البرنامج للاستفادة من منظومة المصدر المفتوح بما يسهم في تنمية التقنية وتعزيز المحتوى المحلي والعمل على بيئة مستدامة مما يضمن الفعالية في رحلة التحول الرقمي وخفض التكاليف وتحفيز الابتكار الرقمي.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن إطلاق “برنامج المصدر المفتوح” يأتي لتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الابتكار الرقمي ودعم حلول المصدر المفتوح، وتمكين القطاعات المختلفة والشركات المحلية ورواد الأعمال والأفراد المتطوعين من دخول منظومة المصدر المفتوح، وترسيخ مفهوم العطاء والمشاركة، لبناء مجتمع رقمي فعال في المملكة العربية السعودية؛ ولدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية.

وأوضح أن البرنامج الذي أطلق يشتمل على عدة مبادرات تضمنت: تحفيز تبني حلول مفتوحة المصدر لرقمنة القطاعات المختلفة (الحكومي، الصناعي، المنشآت المتوسطة والصغيرة، والقطاع غير الربحي، ومحفزات نوعية تشجع الشركات ورواد الأعمال على دخول السوق، بالإضافة لبرامج تهدف لتوعية وتأهيل القدرات في هذا المجال، وتحفيز الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكداً أن البرنامج تحقق بالتعاون الهادف والشراكة المثمرة مع الجهات في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية التي شاركت في إطلاقه.

يذكر أنه شُكّل مجلس استشاري لسوق المصدر المفتوح يهدف إلى تسريع تبني الحلول مفتوحة المصدر في مختلف القطاعات، والاستفادة من تجارب الجهات وتبادل الخبرات، ووضع البرامج اللازمة لنشر الوعي وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال، من خلال مجلس شُكّل برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، وعضوية كل من المهندس متعب بن مخلف القني، والمهندس صالح المزروع، والدكتورة ديما بنت صالح العذل، والمهندس محمد بن عبدالله العمودي، وتركي بن عبدالله المانع، والدكتور عبدالعزيز الزومان، والمهندس سامي بن محمد الحلوة، والمهندس ضيف الله بن ذويبان العتيبي، والدكتور رائد الشيخ، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالكريم العريج، والدكتور مشعل بن عبدالله القدهي.