وزارة التعليم تعلن أسماء 159 مرشحًا نهائيًا على الوظائف الإدارية

المواطن - واس

أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 1441/1/2هـ.

ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 159 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال(10) أيام من تاريخ الإعلان لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة شخصية للرجال.

أسماء المرشحين

الهوية الاسم الوظيفة الجهة المقر المرتبة ******0131 يوسف محمد علي الزهراني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم ابها 6 ******5091 عبدالهادي حمد صالح المرى باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******3113 عبدالله رياض عبدالله الدندني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الجوف 6 ******3356 أيمن علي ابن عبدالله الغامدي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الباحه 6 ******2357 يزيد عبدالله علي العسكر باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الدمام 6 ******9020 عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******6970 وائل سعيد على الزهراني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم مكةالمكرمة 6 ******5982 موسي صالح موسي الحارثي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم عرعر 6 ******8886 معاذ مذكر دغش القحطاني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******2311 فهد سعد فهد البقعاوي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******7025 وليد زيد سفر العتيبي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الطائف 6 ******0298 عبدالله فهد أحمد الأحمد مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الافلاج 7 ******9408 جاسر عبدالمحسن بن فهد العتيبي مهندس معماري مساعد وزارة التعليم جده 7 ******4282 علي بن يحيى بن محمد ال شلوان مهندس مدني مساعد وزارة التعليم سراه عبيده 7 ******3816 سعود عبدالعزيز سعيد الدوسري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الدمام 6 ******2370 بدر صنهات بطيحان المطيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم عرعر 6 ******4149 أحمد محمد صالح المحيميد باحث قانوني مساعد وزارة التعليم حائل 6 ******2956 عبدالواحد شجاع سعد العنزي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******4761 أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******4452 منير محمد ميشع العتيبي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******0632 سلطان سعد عمر العجاجي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم بريده 6 ******5578 احمد مجدى بن احمد الجعفر باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1014 احمد حسن محمد بالبيد باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******2160 فهد سليمان بن حمود العنزي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******8282 فيصل عبدالرحمن محمد عسيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1257 ذياب هليل سليمان الجهني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم تبوك 6 ******1517 محمد علي ابن حسين القحطاني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم ابها 6 ******1186 فيصل أسماعيل بن محمد الكديسي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم جده 6 ******3008 أحمد عبدالله ابراهيم الوابلي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******8538 سعد ناصر سعد البقمي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******3326 زياد خالد عبدالله العبود باحث قانوني مساعد وزارة التعليم حفر الباطن 6 ******9052 نايف اذياب اهديان المطيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******2501 محمد عبدالله عبدالعزيز السيف باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******0561 خالد مسلط عويشز المطيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم حفر الباطن 6 ******4245 ادهم صالح عثمان القعير مهندس معماري مساعد وزارة التعليم جده 7 ******2994 عبدالله دحيم عبدالله الشيباني مهندس كهربائي مساعد وزارة التعليم الزلفى 7 ******4547 جلال علي مسعود الحربي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم جده 7 ******7068 محمد وهب بن محمد آل سبيت مهندس معماري مساعد وزارة التعليم الافلاج 7 ******9298 محمد عيد عبدالله العنزي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الافلاج 7 ******4723 ابراهيم يحي بن ابراهيم ال غانم مهندس مدني مساعد وزارة التعليم بلاد رجال المع 7 ******9002 يوسف محمد بن هزاع الشهري مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الرياض 7 ******0375 عبدالعزيز محمد علي الشهري مهندس معماري مساعد وزارة التعليم جازان 7 ******2955 عبدالله مطمي عواجي شريفي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم صبياء 7 ******2506 محمد عبدالهادي عيد العنزي مراقب أمن وسلامة وزارة التعليم ظهران الجنوب 5 ******7984 عبدالله سليمان صالح السمري مساعد إداري وزارة التعليم ظهران الجنوب 5 ******4524 ابراهيم حمزه محمد شاكر بن شاكر باحث قانوني مساعد وزارة التعليم ظهران الجنوب 6 ******7347 احمد بريك محمد الحربي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم ابها 6 ******1218 محمد بخيت عبدالله المالكي أخصائي تطوير موارد بشرية وزارة التعليم شروره 9 ******0374 فارس حترش محمد آل حشيش مساعد إداري وزارة التعليم شروره 9 ******6830 حكيم صالح عبدالله الحميد باحث قانوني مساعد وزارة التعليم وادى الدواسر 6 ******1153 سلطان علي عبدالله الشهري مدقق شئون موظفين وزارة التعليم ظهران الجنوب 6 ******3085 عبدالله محمد بن حمد العرفج باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الاحساء 6 ******1737 خالد فهد غانم العروي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******9157 محمد عبدالله سعيد القريني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******3438 احمد عبدالله سعيد الصاعدي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******4840 عبدالرحمن عبدالله حسين العايد باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******4649 عبدالعزيز علي عمير السالمي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الطائف 6 ******4722 مشعل عبدالله بن محمد الحربي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1739 محمد موسى عبدالمصلح النصيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الجوف 6 ******1715 محمد عبدالله مستور الثبيتي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1271 راكان عياد محمد الفريدي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم المدينةالمنورة 6 ******9994 عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل الله باحث قانوني مساعد وزارة التعليم عرعر 6 ******1370 عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه أخصائي تطوير موارد بشرية وزارة التعليم الرياض 9 ******8870 علي يحيي سليمان عبدلي مراقب مخزون وزارة التعليم ظهران الجنوب 4 ******4307 محمد خالد بن حمد الجعفرى باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1190 حمد ابراهيم بن علي الصانع مساعد إداري وزارة التعليم ظهران الجنوب 5 ******6608 عبدالرحمن محمد بن احمد النهاري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم مكةالمكرمة 6 ******0372 سليمان ربيع بن سليمان القحطاني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1966 يوسف محمد علي الدبيبي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******5366 خالد محمد احمد قروان باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الباحه 6 ******8985 أحمد عبدالله حمد الدخيل باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******6266 ابراهيم سعود عبدالعزيز البلالي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******6445 بندر طلال كمال عناني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******5063 احمد فيصل ضيف الله الحربي باحث قانوني وزارة التعليم شروره 8 ******3837 علي كديسى بن سالم آل منيف مهندس مدني مساعد وزارة التعليم شروره 7 ******3529 زايد حسين محمد النجراني مهندس مدني مساعد وزارة التعليم شروره 7 ******1315 مانع مصطفي صالح ال هشلان مساعد مراجع وزارة التعليم شروره 6 ******0432 فارس مختار بن محمود الهوساوي مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******1798 عدنان عايش بن عبدالله السعود مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******7146 عبدالحميد رفيع ظافر العمري مراقب أمن وسلامة وزارة التعليم شروره 5 ******0258 كرار حمزه بن علي الزيداني مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******1910 سالم محمد بن علي بن غرابان مراقب مخزون وزارة التعليم شروره 4 ******0712 عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر مساعد إداري وزارة التعليم شروره 4 ******5373 فايز عبداللطيف عبدربه الحربي مساعد إداري وزارة التعليم الرياض 4 ******6027 يوسف عباس مقحم المطيري مساعد إداري وزارة التعليم الرياض 4 ******3562 محمد حماد محمد النمري مهندس مدني مساعد وزارة التعليم المهد 7 ******0084 عبدالله محمد ضيف الله الجودي مهندس كهربائي مساعد وزارة التعليم حوطه بنى تميم 7 ******8140 مشعل عبدالعزيز بن ابراهيم الحرابي مهندس معماري مساعد وزارة التعليم حوطه بنى تميم 7 ******0684 محمد عبدالله بن ابراهيم السحيباني مهندس معماري مساعد وزارة التعليم القريات 7 ******6308 عبيد يحي عبدالرحمن المالكي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم جده 7 ******4518 عبدالرحمن سعد مسن الدوسري مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الرياض 7 ******4303 معتز حميد بن عيد الحربي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم جده 7 ******8369 عناد سعد خليفه العتيبي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم وادى الدواسر 7 ******6773 صهيب اسحاق بن عمرخان نورولي مهندس معماري مساعد وزارة التعليم ينبع 7 ******4017 حامد وعلان قبلان آل عمر مهندس مدني مساعد وزارة التعليم القويعيه 7 ******1573 سليمان عبدالرحمن حمد اليوسف باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******7659 سعود سعد سعود العمران باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******6881 فهد منصور فهد الحمر باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******8377 عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف مطور برامج أول وزارة التعليم الرياض 8 ******0787 فاضل بن عيسى بن علي الهاشم باحث تطوير موارد بشرية وزارة التعليم الرياض 8 ******3649 عمر عبدالله علي الغامدي مطور برامج مساعد وزارة التعليم الرياض 5 ******1187 عبدالهادي عيد عبود الرشيدي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الرس 7 ******3620 عبدالاله محمد هلال الحازمي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم القريات 7 ******5179 صالح يحيى جابر الودعاني مهندس مدني مساعد وزارة التعليم مكةالمكرمة 7 ******3834 عبدالعزيز على محمد النصار مهندس معماري مساعد وزارة التعليم شقراء 7 ******9598 عبدالرحمن راقي باخت القثامي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم عفيف 7 ******1149 احمد خالد احمد باوزير مهندس مدني مساعد وزارة التعليم جده 7 ******0660 سلمان محمد سلطان الغموي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم بيشه 7 ******6509 مفرح محمد مفرح عسيري مهندس مدني مساعد وزارة التعليم النماص 7 ******9589 طلال سعود ناصر الشمري مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الرياض 7 ******2515 ياسر حسن محمد الحازمي مهندس مدني مساعد وزارة التعليم الرياض 7 ******2850 عبدالله أحمد بن عبدالله الهلألي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم ابها 6 ******6452 ياسر عامر عيسى عسيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم جازان 6 ******5950 فهد حمد مقحم الحبردي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم نجران 6 ******4787 مشارى ناصر محمد بن قميش أخصائي عمليات موارد بشرية وزارة التعليم شروره 9 ******9915 احمد سعد ساعد القرشي مهندس معماري مساعد وزارة التعليم شروره 7 ******3170 فهد سعود عبدالرحمن الصالح مساعد إداري وزارة التعليم شروره 6 ******0871 محمد طالب محمد عبدالحفيظ مفتش إداري مساعد وزارة التعليم شروره 6 ******0697 حسين بن جعفر بن حسين المناسف باحث ميزانية مساعد وزارة التعليم شروره 6 ******9639 عبدالله محمد بن سعيد الخباز مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******2187 رامي عبدالله بن حمزه اللحيانى مساعد إداري وزارة التعليم شروره 4 ******1394 سعود يحي بن علي الشمراني مساعد إداري وزارة التعليم شروره 4 ******7474 عبدالله ربيع بن احمد الزهراني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم جده 6 ******3530 علي احمد مهدي علوي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم جازان 6 ******6248 مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي مفتش مالي وزارة التعليم شروره 8 ******4363 خالد محمد سعيد الغامدي مفتش إداري وزارة التعليم شروره 8 ******3097 يزيد عبدالله سويلم الشهوان مهندس معماري مساعد وزارة التعليم شروره 7 ******2765 عبدالرحمن احمد محمد الموسى باحث قانوني مساعد وزارة التعليم شروره 6 ******2045 يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان سكرتير عام وزارة التعليم شروره 6 ******4680 وسيم زهير خميس مطهر محاسب مساعد وزارة التعليم شروره 6 ******3079 عمر مدالله مزكي الشراري مراقب أمن وسلامة وزارة التعليم شروره 5 ******9559 سالم سلمان بن حسين الماضي مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******8142 يزيد فايع محمد عسيري مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******3076 ياسر علي بن محمد الطويل مساعد إداري وزارة التعليم شروره 5 ******6043 عبدالله عثمان بن علي العساف باحث عمليات موراد بشرية مساعد وزارة التعليم شروره 5 ******9986 عبدالرحيم عبدالرحمن بن محيل المطيري باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******0945 عبدالله ابراهيم بن سليمان القويفلي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******2776 عبدالحميد محمد بن عبدالله البطى باحث قانوني مساعد وزارة التعليم بريده 6 ******5804 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******0082 رائد فالح فليح الجهني باحث قانوني مساعد وزارة التعليم تبوك 6 ******7652 عبدالله سليمان بن عبدالله العبده باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******7435 المثنى محمد مردوف باخشوين باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******8252 سعود مهرب الريض الرويلي باحث قانوني مساعد وزارة التعليم الرياض 6 ******1226 كاتب بن فهد بن عبيد الرشيدي مساعد إداري وزارة التعليم شروره 9 ******0136 محمد عمر عبدالله العمري مراجع وزارة التعليم شروره 8

أسماء المرشحات