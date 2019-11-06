وزارة التعليم تعلن أسماء 159 مرشحًا نهائيًا على الوظائف الإدارية

المواطن - واس
أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 1441/1/2هـ.
ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 159 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال(10) أيام من تاريخ الإعلان لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة شخصية للرجال.
أسماء المرشحين
|الهوية
|الاسم
|الوظيفة
|الجهة
|المقر
|المرتبة
|******0131
|يوسف محمد علي الزهراني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|ابها
|6
|******5091
|عبدالهادي حمد صالح المرى
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******3113
|عبدالله رياض عبدالله الدندني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الجوف
|6
|******3356
|أيمن علي ابن عبدالله الغامدي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الباحه
|6
|******2357
|يزيد عبدالله علي العسكر
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الدمام
|6
|******9020
|عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6970
|وائل سعيد على الزهراني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|مكةالمكرمة
|6
|******5982
|موسي صالح موسي الحارثي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|عرعر
|6
|******8886
|معاذ مذكر دغش القحطاني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******2311
|فهد سعد فهد البقعاوي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******7025
|وليد زيد سفر العتيبي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الطائف
|6
|******0298
|عبدالله فهد أحمد الأحمد
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الافلاج
|7
|******9408
|جاسر عبدالمحسن بن فهد العتيبي
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******4282
|علي بن يحيى بن محمد ال شلوان
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|سراه عبيده
|7
|******3816
|سعود عبدالعزيز سعيد الدوسري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الدمام
|6
|******2370
|بدر صنهات بطيحان المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|عرعر
|6
|******4149
|أحمد محمد صالح المحيميد
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|حائل
|6
|******2956
|عبدالواحد شجاع سعد العنزي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******4761
|أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******4452
|منير محمد ميشع العتيبي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0632
|سلطان سعد عمر العجاجي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|بريده
|6
|******5578
|احمد مجدى بن احمد الجعفر
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1014
|احمد حسن محمد بالبيد
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******2160
|فهد سليمان بن حمود العنزي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******8282
|فيصل عبدالرحمن محمد عسيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1257
|ذياب هليل سليمان الجهني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|تبوك
|6
|******1517
|محمد علي ابن حسين القحطاني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|ابها
|6
|******1186
|فيصل أسماعيل بن محمد الكديسي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|6
|******3008
|أحمد عبدالله ابراهيم الوابلي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******8538
|سعد ناصر سعد البقمي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******3326
|زياد خالد عبدالله العبود
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|حفر الباطن
|6
|******9052
|نايف اذياب اهديان المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******2501
|محمد عبدالله عبدالعزيز السيف
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0561
|خالد مسلط عويشز المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|حفر الباطن
|6
|******4245
|ادهم صالح عثمان القعير
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******2994
|عبدالله دحيم عبدالله الشيباني
|مهندس كهربائي مساعد
|وزارة التعليم
|الزلفى
|7
|******4547
|جلال علي مسعود الحربي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******7068
|محمد وهب بن محمد آل سبيت
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|الافلاج
|7
|******9298
|محمد عيد عبدالله العنزي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الافلاج
|7
|******4723
|ابراهيم يحي بن ابراهيم ال غانم
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|بلاد رجال المع
|7
|******9002
|يوسف محمد بن هزاع الشهري
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|7
|******0375
|عبدالعزيز محمد علي الشهري
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|جازان
|7
|******2955
|عبدالله مطمي عواجي شريفي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|صبياء
|7
|******2506
|محمد عبدالهادي عيد العنزي
|مراقب أمن وسلامة
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|5
|******7984
|عبدالله سليمان صالح السمري
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|5
|******4524
|ابراهيم حمزه محمد شاكر بن شاكر
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|6
|******7347
|احمد بريك محمد الحربي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|ابها
|6
|******1218
|محمد بخيت عبدالله المالكي
|أخصائي تطوير موارد بشرية
|وزارة التعليم
|شروره
|9
|******0374
|فارس حترش محمد آل حشيش
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|9
|******6830
|حكيم صالح عبدالله الحميد
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|وادى الدواسر
|6
|******1153
|سلطان علي عبدالله الشهري
|مدقق شئون موظفين
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|6
|******3085
|عبدالله محمد بن حمد العرفج
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الاحساء
|6
|******1737
|خالد فهد غانم العروي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******9157
|محمد عبدالله سعيد القريني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******3438
|احمد عبدالله سعيد الصاعدي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******4840
|عبدالرحمن عبدالله حسين العايد
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******4649
|عبدالعزيز علي عمير السالمي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الطائف
|6
|******4722
|مشعل عبدالله بن محمد الحربي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1739
|محمد موسى عبدالمصلح النصيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الجوف
|6
|******1715
|محمد عبدالله مستور الثبيتي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1271
|راكان عياد محمد الفريدي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|المدينةالمنورة
|6
|******9994
|عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل الله
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|عرعر
|6
|******1370
|عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه
|أخصائي تطوير موارد بشرية
|وزارة التعليم
|الرياض
|9
|******8870
|علي يحيي سليمان عبدلي
|مراقب مخزون
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|4
|******4307
|محمد خالد بن حمد الجعفرى
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1190
|حمد ابراهيم بن علي الصانع
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|ظهران الجنوب
|5
|******6608
|عبدالرحمن محمد بن احمد النهاري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|مكةالمكرمة
|6
|******0372
|سليمان ربيع بن سليمان القحطاني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1966
|يوسف محمد علي الدبيبي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******5366
|خالد محمد احمد قروان
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الباحه
|6
|******8985
|أحمد عبدالله حمد الدخيل
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6266
|ابراهيم سعود عبدالعزيز البلالي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6445
|بندر طلال كمال عناني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******5063
|احمد فيصل ضيف الله الحربي
|باحث قانوني
|وزارة التعليم
|شروره
|8
|******3837
|علي كديسى بن سالم آل منيف
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|7
|******3529
|زايد حسين محمد النجراني
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|7
|******1315
|مانع مصطفي صالح ال هشلان
|مساعد مراجع
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******0432
|فارس مختار بن محمود الهوساوي
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******1798
|عدنان عايش بن عبدالله السعود
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******7146
|عبدالحميد رفيع ظافر العمري
|مراقب أمن وسلامة
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******0258
|كرار حمزه بن علي الزيداني
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******1910
|سالم محمد بن علي بن غرابان
|مراقب مخزون
|وزارة التعليم
|شروره
|4
|******0712
|عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|4
|******5373
|فايز عبداللطيف عبدربه الحربي
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|الرياض
|4
|******6027
|يوسف عباس مقحم المطيري
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|الرياض
|4
|******3562
|محمد حماد محمد النمري
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|المهد
|7
|******0084
|عبدالله محمد ضيف الله الجودي
|مهندس كهربائي مساعد
|وزارة التعليم
|حوطه بنى تميم
|7
|******8140
|مشعل عبدالعزيز بن ابراهيم الحرابي
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|حوطه بنى تميم
|7
|******0684
|محمد عبدالله بن ابراهيم السحيباني
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|القريات
|7
|******6308
|عبيد يحي عبدالرحمن المالكي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******4518
|عبدالرحمن سعد مسن الدوسري
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|7
|******4303
|معتز حميد بن عيد الحربي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******8369
|عناد سعد خليفه العتيبي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|وادى الدواسر
|7
|******6773
|صهيب اسحاق بن عمرخان نورولي
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|ينبع
|7
|******4017
|حامد وعلان قبلان آل عمر
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|القويعيه
|7
|******1573
|سليمان عبدالرحمن حمد اليوسف
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******7659
|سعود سعد سعود العمران
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6881
|فهد منصور فهد الحمر
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******8377
|عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف
|مطور برامج أول
|وزارة التعليم
|الرياض
|8
|******0787
|فاضل بن عيسى بن علي الهاشم
|باحث تطوير موارد بشرية
|وزارة التعليم
|الرياض
|8
|******3649
|عمر عبدالله علي الغامدي
|مطور برامج مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|5
|******1187
|عبدالهادي عيد عبود الرشيدي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الرس
|7
|******3620
|عبدالاله محمد هلال الحازمي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|القريات
|7
|******5179
|صالح يحيى جابر الودعاني
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|مكةالمكرمة
|7
|******3834
|عبدالعزيز على محمد النصار
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|شقراء
|7
|******9598
|عبدالرحمن راقي باخت القثامي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|عفيف
|7
|******1149
|احمد خالد احمد باوزير
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|7
|******0660
|سلمان محمد سلطان الغموي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|بيشه
|7
|******6509
|مفرح محمد مفرح عسيري
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|النماص
|7
|******9589
|طلال سعود ناصر الشمري
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|7
|******2515
|ياسر حسن محمد الحازمي
|مهندس مدني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|7
|******2850
|عبدالله أحمد بن عبدالله الهلألي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|ابها
|6
|******6452
|ياسر عامر عيسى عسيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|جازان
|6
|******5950
|فهد حمد مقحم الحبردي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|نجران
|6
|******4787
|مشارى ناصر محمد بن قميش
|أخصائي عمليات موارد بشرية
|وزارة التعليم
|شروره
|9
|******9915
|احمد سعد ساعد القرشي
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|7
|******3170
|فهد سعود عبدالرحمن الصالح
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******0871
|محمد طالب محمد عبدالحفيظ
|مفتش إداري مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******0697
|حسين بن جعفر بن حسين المناسف
|باحث ميزانية مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******9639
|عبدالله محمد بن سعيد الخباز
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******2187
|رامي عبدالله بن حمزه اللحيانى
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|4
|******1394
|سعود يحي بن علي الشمراني
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|4
|******7474
|عبدالله ربيع بن احمد الزهراني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|جده
|6
|******3530
|علي احمد مهدي علوي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|جازان
|6
|******6248
|مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي
|مفتش مالي
|وزارة التعليم
|شروره
|8
|******4363
|خالد محمد سعيد الغامدي
|مفتش إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|8
|******3097
|يزيد عبدالله سويلم الشهوان
|مهندس معماري مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|7
|******2765
|عبدالرحمن احمد محمد الموسى
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******2045
|يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان
|سكرتير عام
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******4680
|وسيم زهير خميس مطهر
|محاسب مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|6
|******3079
|عمر مدالله مزكي الشراري
|مراقب أمن وسلامة
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******9559
|سالم سلمان بن حسين الماضي
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******8142
|يزيد فايع محمد عسيري
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******3076
|ياسر علي بن محمد الطويل
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******6043
|عبدالله عثمان بن علي العساف
|باحث عمليات موراد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|شروره
|5
|******9986
|عبدالرحيم عبدالرحمن بن محيل المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0945
|عبدالله ابراهيم بن سليمان القويفلي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******2776
|عبدالحميد محمد بن عبدالله البطى
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|بريده
|6
|******5804
|عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0082
|رائد فالح فليح الجهني
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|تبوك
|6
|******7652
|عبدالله سليمان بن عبدالله العبده
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******7435
|المثنى محمد مردوف باخشوين
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******8252
|سعود مهرب الريض الرويلي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******1226
|كاتب بن فهد بن عبيد الرشيدي
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|شروره
|9
|******0136
|محمد عمر عبدالله العمري
|مراجع
|وزارة التعليم
|شروره
|8
أسماء المرشحات
|الهوية
|الاسم
|الوظيفة
|الجهة
|المقر
|المرتبة
|******8930
|اسماء محمد سلطان آل شاووش
|مساعد إداري
|وزارة التعليم
|الرياض
|4
|******6214
|ساميه سليمان ابراهيم المريف
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******2604
|أماني محمد عبدالعزيز العفيصان
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0907
|اسماء عبدالله بنيان الحربي
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******5197
|نجود ناصر حمد السلوم
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******3315
|ايمان محمد حسن الزهراني
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******7118
|مها محمد بن صنيتان المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6006
|منى صالح محمد العثمان
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6237
|جواهر عبد المحسن علي المشيقح
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0351
|خلود محمد دخيل الله المطيري
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******0518
|حصه سعد راشد العرفج
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******6800
|روان منصور احمد العتيبي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******7883
|شريفه سعد مساعد الحارثي
|باحث قانوني مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|6
|******5603
|سلمي دلي غدير الظفيري
|مطور برامج مساعد
|وزارة التعليم
|الرياض
|5