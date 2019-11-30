وزير الثقافة: نستذكر مسيرة قائد استثنائي مضى قدماً لرفعة الوطن والمواطن

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم في البلاد.

وقال سموه: “يحتفي السعوديون بقائد استثنائي، قاد مسيرة بلادنا بخطوات واثقة إلى مستقبل مزدهر، وقائد عظيم يكتب فصلاً مجيداً لمسيرة وطننا المجيد.

وأضاف سموه: “في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين نستذكر مسيرة حزم وعزم، مضى فيها – أيده الله- قُدُمًا لرفعة الوطن والمواطن”.

وأشار إلى ما حققته المملكة في عهده الزاخر من الكثير من الإنجازات، على كافة القطاعات والأصعدة، في ظل رؤية 2030 التي جاءت منبثقة من توجيهاته وحرصه على مستقبل المملكة وحاضرها.

وأكد سموه أن حكمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله- أسهمت في تعزيز الاستقرار والنماء في الإقليم والعالم، من منطلق مسؤولياته التاريخية.

وأشار سموه إلى ما تحقق في القطاع الثقافي بفضل رؤية ودعم خادم الحرمين الشريفين، مبينًا أن ما تعيشه اليوم قطاعات الثقافة والفنون تأتي ترجمة لمسيرة خادم الحرمين التنموية والحضارية، إذ أنه -أيده الله- يقدم الدعم للثقافة والمثقفين بلا حدود، وحريص على أن تزدهر المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري الحياة العامة، وتساهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع الحوار الثقافي مع العالم.

ودعا سموه الله -عز وجل- بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا العز والازدهار.