وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني

وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني

2019/11/03
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.


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