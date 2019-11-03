وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.