وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني

المواطن - واس
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
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