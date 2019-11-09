وزير الثقافة يعلق على صورة قديمة لطلاب مدرسة في حصة للموسيقى

المواطن - الرياض

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورة قديمة لطلاب مدرسة ابتدائية بجدة وهم يعزفون على عدد من الآلات الموسيقية أثناء حصة للموسيقى.

وعلق الأمير بدر الفرحان، على الصورة التي تظهر طلاب مدرسة الثغر النموذجية بجدة وهم يعزفون، بقوله: “أيام جميلة.. ستعود”.

وكان وزيرا الثقافة والتعليم قد عقدا أول أمس الخميس اجتماعاً في مقر وزارة الثقافة بالدرعية اتفقا خلاله مبدئياً على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن ضمنها إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.