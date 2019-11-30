وزير الخارجية: سياسات الملك سلمان الحكيمة عززت الأمن والاستقرار

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وقال سموه : إن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد العديد من التطورات والانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

وأكد سموه أن السياسات الحكيمة والتوجيهات النيرة التي تلتزم بها المملكة كانت سبباً بحمد الله في تعزيز استقرارها وأمنها ودورها الرائد إقليمياً ودوليًا.

واستحضر سموه عظم الانجازات التي حققتها السياسة الخارجية للمملكة، لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا الإسلامية وتقوية السلم الدولي.

ودعا سمو وزير الخارجية في ختام تصريحه الله بأن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.