وسام الوطن

كتب - أحمد عبدالله آل طراف

شعور مبهج وسعادة غامرة أن تجد أبناء الوطن يداً واحدة في أحداث مثل هذا الحدث الرياضي المشرف.

وهذا الشعور الوطني يحثي بالتراب كل متعصب رياضي أو مناطقي فالوطن كتلة واحدة ويجب أن نحافظ على تماسكه ونشد على أيدي بعضنا بعضاً ليبقى الوطن بعد الله هو ملاذنا وأمننا وأماننا وفخرنا الذي نسلمه للأجيال من بعدنا وهو وطن شموخ. وعزة. وقوة.

مبروك لفريق الهلال بطولته الآسيوية ونرجو لكل فرق الوطن التوفيق في قادم الأيام. ولقد كافح فريق الهلال وإدارته سنوات وسنوات للحصول على هذه البطولة الغالية والتي توشح بها وطننا (المملكة العربية السعودية) بأكمله.

وهذا كفاح يعطي الأمل والإصرار لبقية أندية الوطن التي تحصل سنوياً على أحقية المنافسات الرياضية الخارجية عربياً وقارياً وعالمياً.

شكراً إدارة الهلال على هذه الدروس المجانية، وشكراً لكل لاعب هلالي أبدع وقدم جهداً وعملاً تحقق معه الإنجاز.

وشكراً لكل أندية الوطن إدارة ولاعبين والتي سبق وأن حققت بطولات مماثلة كان لها أثر في إعلاء وإثراء سمعة ومكانة الرياضة السعودية.