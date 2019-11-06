وسم مثير من عشاق #النصر بعد تقاسم الصدارة .. ماذا قالوا؟

المواطن - محمد سمعه

لم يُفوّت عشاق نادي النصر، الفرصة بعد تقاسم الصدارة مع نادي الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليطلقوا وسمًا مثيرًا على موقع تويتر عقب الفوز بالأمس على الفيصلي بثنائية دون رد.

وأطلقت جماهير النصر وسم “صدارة غصب” عبر تويتر معبرين عن فرحتهم بعودة العالمي إلى قوته، وذلك من أجل منافسة الهلال على لقب دوري المحترفين.

وقال سفير طناخة: ألف مبروك للنصر كبير الرياض الاستثنائي، وما في شيء جديد، النصر فايز وجمهوره فرحان.

بينما قال حساب يحمل اسم أبو عادل المالكي: يقولون فارق الأهداف، الصدارة، ونحن نقول صدارة غصب.

أما الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح فعلّق قائلًا: كبير الرياض أمر عليكم التنفيذ فورًا، رد الصدارة ردها، هلالي مانت قدها.

وتمكن أصفر العاصمة من الفوز بثنائية دون رد في مباراة النصر ضد الفيصلي، حيث نجح فريق النصر في تقاسم الصدارة مع الهلال، بعد أن كان بعيدًا في الجولات الماضية مع انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان.

أما الهدية الثانية للعالمي من مباراة النصر ضد الفيصلي، هي استمرار تألق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي سجل الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الحادية عشرة بعد ضربة رأسية متقنة، ليصبح رصيده 7 أهداف في الدوري منافسًا البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال على لقب هداف الدوري.

وجاءت الهدية الثالثة في مباراة النصر ضد الفيصلي، وهي عودة الثقة بين لاعبي النصر وجماهير الشمس التي كانت قلقة مؤخرًا وقبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض حول أداء فريقها ومدى قدرته على المنافسة على لقب دوري المحترفين في الموسم الجاري.

وبعد مباراة النصر ضد الفيصلي، حقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول أمس الأربعاء في شباك عنابي سدير، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.