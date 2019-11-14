وسم يثير الاستياء .. والرد ناري

المواطن - محمد سمعه

أثار وسم” منتخب الهلال” استياء إعلاميًا وجماهيريًا، وذلك خلال مباراة السعودية وأوزبكستان التي أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث أكد الكثيرون أن المنتخب يحمل اسم الوطن، ولا يحمل اسم نادٍ بعينه.

وكانت البداية مع الإعلامي الرياضي وليد الفراج الذي علّق على الوسم الذي تم تداوله بشكل كبير في المملكة وقت المباراة قائلًا: “الحمد لله على نياتكم تُرزقون، معيب جدًا ما كتبه البعض في تويتر قبل تسجيل التعادل ثم الفوز، إنه عار على من كتب ثم مسح الآن، خفف تعصبك أصبح مقبلات أمام هذا المستوى المتراجع من الطرح والوعي، وعمومًا ألف مبروك لكل السعوديين المحبين لوطنهم فقط”. الانتماء لمنتخب البلد أهم من النادي.

الوطن أغلى من الأندية

وأضاف وليد الفراج: لا يمكن أن تتعامل مع منتخب بلادك حسب ارتباطه بلاعبي ناديك أو النادي المنافس، لا بد من الالتقاء حول قميص المنتخب الوطني، مهما كان انتماؤك لناديك، فلا يجوز تجاوز الانتماء للقميص الأخضر، المنتخب ليس لنادٍ إذا فاز أو خسر.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي: “توقعوا خسارة المنتخب السعودي بعد تأخره بهدفين فانهالوا على المنتخب شتمًا وأسموه كعادتهم منتخب الهلال، فجاء الرد صاعقًا وفاز المنتخب السعودي بأهداف لاعبي الهلال”.

ورد الناقد الرياضي عادل الملحم على تغريدة الإعلامي عبدالمحسن الجحلان قائلًا: “أخوي عبدالمحسن، هذا منتخب الوطن وليس منتخب الهلال”.

وكان عبدالمحسن الجحلان تحدث عن إسهامات لاعبي الهلال في فوز الأخضر اليوم على منتخب أوزبكستان.

وتواصلت ردود الفعل عقب وسم منتخب الهلال، حيث علّق الناقد الرياضي عادل التويجري: “لم أسمع أحدهم يقول منتخب الأهلي أو منتخب الاتحاد، ولكن إذا خسر المنتخب قالوا عنه منتخب الهلال وإذا فاز أصبح منتخب الوطن، هذه التصرفات أصبحت معروفة ومن يُطلقها يعاني من أزمة حقيقية”.

رد ناري من الجماهير لنبذ التعصب

وأثار الوسم أيضًا ردود فعل غاضبة من الجماهير السعودية، حيث قال أبو الفهد: “ألف مبروك للشعب السعودي ولا عزاء لمن سماه منتخب الهلال”. وكانت المفاجأة عندما تحدث مشجع نصراوي يحمل اسم نيوتن النصر عن تفوق الأخضر بفضل لاعبي الهلال قائلًا: “سموه كيفما شئتم، المهم أنه رفع رؤوسنا وأنه بطل وأبدع وتصدر المجموعة، وحقق فوزًا مهمًا في أرض الخصم، كفو لجميع عناصر المنتخب وتحديدًا للعناصر الهلالية الرائعة”.