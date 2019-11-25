وصول بعثة #الهلال إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة نادي الهلال إلى الرياض، حاملة للقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التتويج باللقب على حساب نادي أوراوا الياباني أمس الأحد.

وكان في مقدمة المستقبلين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي استقبل فهد بن نافل رئيس الهلال مع نجوم الفريق الأول بالأزرق.

وسيستقل أبطال الهلال الحافلة المكشوفة من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.

وأعلن حساب موسم الدرعية عبر موقع ” تويتر” عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب موسم الدرعية أن التذاكر نفدت، وسيكون الدخول فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

جدير بالذكر أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.