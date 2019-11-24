وضعية جلوسك تكشف عن شخصيتك

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرت سلسلة المتاجر البريطانية المتخصصة في الأثاث، هارفي فرنتشر، دراسة على ألفي شخص، وتوضح النتائج أن طريقة الجلوس على الأريكة تكشف عن بعض ملامح الشخصية، فإذا كنت تفضل الجلوس معانقًا الوسادة أو مستلقيًا على الأريكة، إليك ما تعنيه وضعيات الجلوس المختلفة:

1- الاستلقاء على الأريكة:

ووفقًا للدراسة، فإن أولئك الذين يحبون الاستلقاء على الأريكة، يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة، كما أنهم أزواج جيدون، ويفضل هذه الوضيعة 25% من الخاضعين للدراسة، وقال ثلثهم إنهم يحظون بعلاقات حميمية جيدة.

2- الاتكاء على ذراع الأريكة:

4 % فقط يفضلون الجلوس بهذه الوضعية، وأغلبهم لا يتمتع بعلاقات اجتماعية جيدة لكنهم مخلصون.

3- الجلوس على طرف الأريكة:

على عكس وضعية الاستلقاء، فأولئك لا يتمتعون بعلاقات اجتماعية أو حميمية جيدة.

4- انفراج الساقين:

جمهور هذه الوضعية من الرجال، وقالت الدراسة إن 12% منهم مهووسون بممارسة الرياضة، ونادرًا ما يشعرون بالحرج.

5- ثني القدم:

يستمتع 30 % من الأشخاص بالجلوس بحيث يثنون أقدامهم تحتهم، وتوضح الدراسة أنها الوضعية الأكثر شعبية وأنهم أكثر الناس لطفًا والأكثر احتمالًا في الاستمرار في العلاقات، كما أنهم يتمتعون بالذكاء، ويحبون القراءة بمعدل الضعف لمفضلي وضعية انفراج الساقين.

6- عناق الوسادة:

صاحب هذه الوضعية من أصحاب الدخل الكبير والوظيفة المستقرة، بحسب نتائج دراسة دخل 11% من الذين يفضلون هذا الوضع، حيث يحصلون في المتوسط على 80 ألف إسترليني سنويًا، بمعدل 7 أضعاف من الذين يفضلون وضعية ثني القدم.

7- عناق الركبتين:

وجدت الدراسة أن الذين يفضلون وضعية عناق الركبتين هم الأكثر ودية وتعاطفًا مع الآخرين، وأصدقاء جيدون.

8- الجلوس على الأرض:

وأولئك الذين يفضلون الجلوس على الأرض والاتكاء بظهورهم على الأريكة، هم من النوع الودي ولكن المتحفظ والحريص في تعامله مع الآخرين، وهو أيضًا متواضع ومحبوب.