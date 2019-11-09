المواطن - الرياض
يبدأ غداً الأحد، التقديم على وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة في عدة مدن.
الوظائف المتاحة على النحو التالي وفي التخصصات التالية:
– أجهزة طبية
– تمريض
– أشعة
– أطراف صناعية
– بصريات
– تخدير
– تصوير طبقي
– تقنية أسنان
– جودة صحية
– صحة عامة
– علاج تنفسي
– علاج طبيعي
– علاج وظيفي
– عمليات
– مساعد طبيب أسنان
– تأهيل حرفي
– معالجة سمع
– معالجة نطق
– معلوماتية صحية
– صيدلة
– تغذية
– وبائيات
– مختبر
– رعاية فم وأسنان
الشروط :
سعودي الجنسية
مؤهل في نفس التخصص
يبدأ التقديم يوم غد الأحد الموافق 10-11-2019م ولمدة 5 أيام من خلال الرابط التالي (من هنا).
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