#وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة
في العديد من التخصصات

#وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة

2019/11/09
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

يبدأ غداً الأحد، التقديم على وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة في عدة مدن.

الوظائف المتاحة على النحو التالي وفي التخصصات التالية:

– أجهزة طبية
– تمريض
– أشعة
– أطراف صناعية
– بصريات
– تخدير
– تصوير طبقي
– تقنية أسنان
– جودة صحية
– صحة عامة
– علاج تنفسي
– علاج طبيعي
– علاج وظيفي
– عمليات
– مساعد طبيب أسنان
– تأهيل حرفي
– معالجة سمع
– معالجة نطق
– معلوماتية صحية
– صيدلة
– تغذية
– وبائيات
– مختبر
– رعاية فم وأسنان

الشروط :
سعودي الجنسية
مؤهل في نفس التخصص

يبدأ التقديم يوم غد الأحد الموافق 10-11-2019م ولمدة 5 أيام من خلال الرابط التالي (من هنا).

 

‎وسوم

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