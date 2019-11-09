المواطن - الرياض

يبدأ غداً الأحد، التقديم على وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة في عدة مدن.

الوظائف المتاحة على النحو التالي وفي التخصصات التالية:

– أجهزة طبية

– تمريض

– أشعة

– أطراف صناعية

– بصريات

– تخدير

– تصوير طبقي

– تقنية أسنان

– جودة صحية

– صحة عامة

– علاج تنفسي

– علاج طبيعي

– علاج وظيفي

– عمليات

– مساعد طبيب أسنان

– تأهيل حرفي

– معالجة سمع

– معالجة نطق

– معلوماتية صحية

– صيدلة

– تغذية

– وبائيات

– مختبر

– رعاية فم وأسنان

الشروط :

سعودي الجنسية

مؤهل في نفس التخصص

يبدأ التقديم يوم غد الأحد الموافق 10-11-2019م ولمدة 5 أيام من خلال الرابط التالي (من هنا).