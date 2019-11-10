#وظائف أكاديمية بمعهد الأمير سعود الفيصل
للعمل في مدينة الرياض

#وظائف أكاديمية بمعهد الأمير سعود الفيصل

2019/11/11
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية عن توفر وظائف أكاديمية للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية.

الشروط:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

3- أن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس.

4- ألا يقل تقديره عن “جيد جدًّا”.

5- ألا يزيد عمرة على ثلاثين عامًا.

المستندات المطلوبة:

1- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير)

2- صورة الهوية الوطنية.

3- صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم، بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.

4- السيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1441هـ، عن طريق رفع جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) على ألا يزيد حجم الملف عن (3 MB) (من هنا).

أو ترسل على البريد الإلكتروني :
[email protected]

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