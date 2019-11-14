وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال).

– فني أول تقنية المعلومات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات، أو تقنية المعلومات).

– كبير اختصاصي تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي ثاني تخطيط المواد: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).