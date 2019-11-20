#وظائف إدارية شاغرة بمستشفى دله

#وظائف إدارية شاغرة بمستشفى دله

2019/11/20
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق مركز الاتصال: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– موظف السلامة: شهادة الدبلوم في تخصص السلامة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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ابو ناصر
ضيف
ابو ناصر

انا متخصص في السلامه والأمن بخبرات متعدده ودورات في هذا المجال

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20 ساعة

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