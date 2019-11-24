#وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين

#وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين

2019/11/24
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف- المبيعات الميدانية (للسعوديين/ مكة المكرمة).

. موظف- الحسابات الرئيسية لخدمة العملاء (رابغ).

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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