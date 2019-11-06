#وظائف إدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

#وظائف إدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

2019/11/06
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص علوم الكمبيوتر، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول قاعدة البيانات.

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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