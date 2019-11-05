#وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

#وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019/11/05
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة التغيير.

– أخصائي تنمية الأفراد.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة بالاتصالات السعودية
    •
  • 19 #وظيفة إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
    •
  • #وظائف قيادية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية
    •
  • #وظائف قيادية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :