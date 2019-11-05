وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي إدارة التغيير.
– أخصائي تنمية الأفراد.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).