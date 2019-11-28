وظائف إدارية شاغرة لدى بنك البلاد

المواطن - خالد الأحمد

أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مطور تطبيقات ”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص البرمجيات، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).