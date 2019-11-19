#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2019/11/19
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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