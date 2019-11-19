وظائف إدارية وهندسية شاغرة بجامعة كاوست

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير معمل المركز.

. مدير مشاركة الأقسام.

. أخصائي تقني- فني مختبر الحفز.

. أخصائي أول امتثال البحوث.

. أخصائي أبحاث.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق الثلاثاء 19 نوفمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).