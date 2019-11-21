وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة سيمينس

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف الامتثال (للسعوديين/ الرياض).

. مستشار الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض).

. مسؤول دعم الخدمة الذكية عن بعد (للسعوديين/ الرياض).

. مدير أعمال المنتجات (الرياض).

. مهندس الجدولة – مشروع المترو (الرياض).

. قائد المبيعات وتسويق الأعمال التجارية (للسعوديين/ الدمام).

. موظف إدارة أعمال (للسعوديين/ الدمام).

. مهندس خدمة ميدانية (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).