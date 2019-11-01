وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة ساتورب

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار العقود (عدد وظيفتين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).