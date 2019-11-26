وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم توثيق وتسليم المشروع.

– محلل أول الاتصالات الرقمية.

– مدير محفظة خدمات المحمول.

– مدير محفظة الخدمات الرقمية.

– مدير محفظة خدمات التمكين.

– مشرف الاتصالات الرقمية.

– أخصائي الاتصالات الرقمية.

– مهندس البنية التحتية.

– محلل أول التخطيط.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).