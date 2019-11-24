وظائف بعدة تخصصات بشركة أسمنت نجران

المواطن - نجران

أعلنت شركة أسمنت نجران، عن توفر وظائف بعدة تخصصات على النحو التالي:

فني مختبر

مفتش كهربائي

فني تبريد وتكييف

فني كهربائي

فني أجهزة دقيقة

فني لف مواطير

مفتش ميكانيكي

مشغل لوحة تحكم

فني تشحيم

فني تركيبات

ميكانيكي

ميكانيكي ديزل

مشغل آلة تعبئة

الشروط :

سعودي الجنسية

خريج المعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الفنية والكليات التقنية

حديث التخرج للأعوام 2017 – 2018 – 2019

يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي

المميزات :

راتب مجزي

بدل سكن

بدل مواصلات

تأمين طبي

رعاية طبية للموظف وعائلته

فرص تدريب داخلي وخارجي

فرص التطور الوظيفي

مدينة سكنية مجهزة للموظفين داخل حرف المصنع

ترسل السيرة الذاتية مع صورة شخصية وصور للمؤهلات الدراسية بعنوان الوظيفة على :

[email protected]