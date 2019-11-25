وظائف بعدة تخصصات في مستشفى بجدة

المواطن - جدة
أعلن أحد المستشفيات بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، توفر وظائف بعدة تخصصات على النحو التالي:
– محاسب
– أمين مستودع (خبرة في المستشفيات)
– معقب سعودي (خبرة في مراجعة الدوائر الحكومية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية)
تحميل نموذج الطلبات:
من هنا
إرسال السيرة الذاتية على الايميل:
[email protected]
أو التواصل على الرقم :
920012342 تحويلة 1044
جوال الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي من 9ص-6م :
0566292395
الموقع في جدة حي المحمدية شارع الأمير سلطان أمام آية مول و ساكو
بالقرب من 6962 حسين المالكي، حي المحمدية، جدة 23625 2200
الموقع على جوجل : (من هنا).
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