وظائف بعدة تخصصات في مستشفى بجدة

– محاسب

– أمين مستودع (خبرة في المستشفيات)

– معقب سعودي (خبرة في مراجعة الدوائر الحكومية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية)

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إرسال السيرة الذاتية على الايميل:

[email protected]

أو التواصل على الرقم :

920012342 تحويلة 1044

جوال الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي من 9ص-6م :

0566292395

الموقع في جدة حي المحمدية شارع الأمير سلطان أمام آية مول و ساكو

بالقرب من 6962 حسين المالكي، حي المحمدية، جدة 23625 2200

الموقع على جوجل : (من هنا).