#وظائف بعدة تخصصات في مستشفى بجدة

#وظائف بعدة تخصصات في مستشفى بجدة

2019/11/25
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلن أحد المستشفيات بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، توفر وظائف بعدة تخصصات على النحو التالي:

– محاسب
– أمين مستودع (خبرة في المستشفيات)
– معقب سعودي (خبرة في مراجعة الدوائر الحكومية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية)

تحميل نموذج الطلبات:
من هنا

إرسال السيرة الذاتية على الايميل:

أو التواصل على الرقم :
920012342 تحويلة 1044

جوال الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي من 9ص-6م :
0566292395

الموقع في جدة حي المحمدية شارع الأمير سلطان أمام آية مول و ساكو
بالقرب من 6962 حسين المالكي، حي المحمدية، جدة 23625 2200

الموقع على جوجل : (من هنا).

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