وظائف بـ الخطوط السعودية في جدة

المواطن - جدة

أعلنت الخطوط السعودية عن فتح باب التقديم لوظيفة “أخصائي سلامة وجودة” للعمل بمدينة جدة، حيث سيتم استقبال طلبات التقديم حتى 30 / 11 / 2019 م.

الشروط

– سعودي الجنسية

– درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد المجالات التالية: الإدارة الهندسية، الهندسة البيئية، العلوم البيئية، إدارة العمليات، إدارة التشغيل والجودة، إدارة الكوارث، التكنولوجيا الهندسية، البيئة والسلامة، إدارة البيئة والسلامة، هندسة الحماية من الحرائق، هندسة السلامة من الحرائق التكنولوجيا، مهندس السلامة من الحرائق، هندسة التصنيع، هندسة الجودة، هندسة السلامة، التكنولوجيا الإلكترونية، التكنولوجيا الكهربائية، السلامة الصناعية، تكنولوجيا الطيران والصناعة، هندسة الطيران، إدارة النقل الجوي، خدمات المطارات، هندسة الطيران، علوم الطيران، صيانة إلكترونيات الطيران، إدارة الطيران، إدارة مطار الطيران، إدارة السلامة والصحة، السلامة والصحة والبيئة، الملاحة الجوية المهنية،التأمين وإدارة المخاطر، مسار النظم.

– اختبار قياسي لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) من قِبل QIYAS بدرجة لا تقل عن 72

– يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار عامين من تاريخ تقديم الطلب.

للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).