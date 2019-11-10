وظائف بـ معهد الأبحاث وتقنيات التحلية

المواطن - الجبيل
أعلن معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل عن توفر وظائف بمسمى “محلل أعمال السوق”.
الشروط:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو بحوث التسويق أو في الأعمال التجارية أو أي مجال ذي صلة” يفضل درجة الماجستير”.
– شهادة من هيئة مهنية ذات صلة
– خبرة 3- 5 سنوات في أبحاث السوق.
– الخبرة السابقة في الشرق الأوسط.
– المعرفة بصناعة المياه والصرف الصحي والمرافق العامة.
– خبرة في تحلية المياه.
– الخبرة في منظمة R&D.
– مهارات تحليلية، الاتصال، إدارة البائعين الخارجيين.
– مهارات الكمبيوتر (Microsoft Office، مثل Word وExcel وPowerPoint وما إلى ذلك).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
للتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا).
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