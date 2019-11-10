وظائف بـ معهد الأبحاث وتقنيات التحلية

المواطن - الجبيل

أعلن معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل عن توفر وظائف بمسمى “محلل أعمال السوق”.

الشروط:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو بحوث التسويق أو في الأعمال التجارية أو أي مجال ذي صلة” يفضل درجة الماجستير”.

– شهادة من هيئة مهنية ذات صلة

– خبرة 3- 5 سنوات في أبحاث السوق.

– الخبرة السابقة في الشرق الأوسط.

– المعرفة بصناعة المياه والصرف الصحي والمرافق العامة.

– خبرة في تحلية المياه.

– الخبرة في منظمة R&D.

– مهارات تحليلية، الاتصال، إدارة البائعين الخارجيين.

– مهارات الكمبيوتر (Microsoft Office، مثل Word وExcel وPowerPoint وما إلى ذلك).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

للتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا).