#وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في مراكز عبور

#وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في مراكز عبور

2019/11/10
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين؛ وذلك للعمل لدى فصول فرط الحركة بمدارس الجودة الأهلية التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الفيزياء.

– الرياضيات.

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الحاسب الآلي.

– الفنية.

– التربية الخاصة (مسار توحد، فكري، اضطرابات سلوكية).

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور بخميس مشيط
    •
  • #وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن
    •
  • #وظائف شاغرة للنساء في مراكز عبور بالرياض
    •
  • #وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في مراكز عبور
    •

    اترك تعليق

    avatar
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :