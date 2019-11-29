وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة الشاغرة، والمشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال)، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصصات، وذلك للعمل بمناطق حرس الحدود في عدد من مدن المملكة.

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخله بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 45 عاماً.

– أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب، ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

– أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة.

– اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، وذلك اعتباراً من تاريخ 4/ 4/ 1441هـ ويستمر لنهاية تاريخ 6/ 4/ 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة مسميات الوظائف وتفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)