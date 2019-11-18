#وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل

#وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل

2019/11/18
الساعة 4:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مقدم طعام (الرياض).

. ممرض ثانٍ (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. استشاري مساعد- طب الأورام (الرياض).

. مدير قسم الشحن والتخليص (جدة).

. ممرض ثالث (جدة).

. مهندس ميكانيكي أول (جدة).

. كبير مشرفين الأمن المناوبين (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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